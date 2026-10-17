Зеленский сообщил об одной из крупнейших атак на энергосистему Украины

Владимир Зеленский заявил об одной из наиболее масштабных атак на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, под удар ВС РФ попали более 15 объектов, связанных с производством и передачей электроэнергии.

Наиболее сложная ситуация, как утверждает украинский лидер, сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Об атаках также сообщалось в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.

По словам Зеленского, с 19:00 предыдущего дня до 7:00 утра российские силы применили более 320 ударных беспилотников типов «Шахед», а также барражирующие боеприпасы и крылатые и баллистические ракеты. Украинские службы приступили к восстановлению повреждённых объектов.

Отдельно политик высказался о санкционном давлении на Россию. Он заявил, что решение в США, которое, по его оценке, фактически блокирует действие закона, связанного с сенатором Линдси Грэмом*, снижает возможности воздействия на Москву.

«Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение», — подчеркнул Зеленский.

Он также призвал западных партнёров продолжать поддержку Киева и не ослаблять санкции. По мнению украинского лидера, удары по энергетической инфраструктуре могут привести к перебоям с электричеством и отоплением в преддверии зимы.

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