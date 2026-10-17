Смертоносный «русский квартет» обнулил важные объекты в 142 районах Украины
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Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам, которые задействованы в обеспечении украинской армии. Среди целей ведомство назвало транспортную инфраструктуру, площадки для хранения беспилотников и места временного размещения украинских подразделений.
В Минобороны уточнили, что к ударам привлекался «смертоносный русский квартет» — оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. По заявлению военного ведомства, поражение целей зафиксировано в 142 районах. В сообщении также упоминаются пункты дислокации иностранных наёмников.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины. По данным Минобороны РФ, среди целей были предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также объекты транспортной инфраструктуры и производства беспилотников. Кроме того, российские войска поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ.
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