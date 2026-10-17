Смертоносный «русский квартет» обнулил важные объекты в 142 районах Украины

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам, которые задействованы в обеспечении украинской армии. Среди целей ведомство назвало транспортную инфраструктуру, площадки для хранения беспилотников и места временного размещения украинских подразделений.

В Минобороны уточнили, что к ударам привлекался «смертоносный русский квартет» — оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. По заявлению военного ведомства, поражение целей зафиксировано в 142 районах. В сообщении также упоминаются пункты дислокации иностранных наёмников.