Российские ВС ударили с неба и моря по металлургическому комбинату на родине Зеленского
Российские ВС поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вооружённые силы России нанесли массированный удар по предприятиям промышленности и энергетической инфраструктуры Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями, как утверждает Минобороны, стали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики.
В Кривом Роге, по информации российского военного ведомства, поражён металлургический комбинат. Предприятие на родине Владимира Зеленского обеспечивает металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс.
В Житомире, как заявили в Минобороны РФ, поражена электроподстанция, распределяющая электроэнергию из западных областей страны в центральные районы. По версии ведомства, она обеспечивает электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса.
Ранее Минобороны РФ уже сообщало об ударах по украинским металлургическим предприятиям. В августе российское военное ведомство заявило о поражении металлургических заводов в Запорожье и Кривом Роге. Также сообщалось об ударах по энергетическим объектам Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.