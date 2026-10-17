Российские ВС ударили с неба и моря по металлургическому комбинату на родине Зеленского

Вооружённые силы России нанесли массированный удар по предприятиям промышленности и энергетической инфраструктуры Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Целями, как утверждает Минобороны, стали металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики.

В Кривом Роге, по информации российского военного ведомства, поражён металлургический комбинат. Предприятие на родине Владимира Зеленского обеспечивает металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс.

В Житомире, как заявили в Минобороны РФ, поражена электроподстанция, распределяющая электроэнергию из западных областей страны в центральные районы. По версии ведомства, она обеспечивает электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса.