Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ

Российские войска за сутки поразили цеха производства беспилотников для ВСУ и места хранения такой техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего поражение нанесено объектам в 146 районах.

В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ.

«Нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах», — сообщили в Минобороны.

Российское военное ведомство не уточнило количество поражённых производственных объектов и складов. Также не приводятся данные о конкретных районах нанесения ударов.