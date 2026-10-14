Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 14:19

Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки поразили цеха производства беспилотников для ВСУ и места хранения такой техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего поражение нанесено объектам в 146 районах.

В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ.

«Нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах», — сообщили в Минобороны.

Российское военное ведомство не уточнило количество поражённых производственных объектов и складов. Также не приводятся данные о конкретных районах нанесения ударов.

Сводка МО от 3 октября: Нанесён удар по местам хранения БПЛА и наёмникам ВСУ
Сводка МО от 3 октября: Нанесён удар по местам хранения БПЛА и наёмникам ВСУ

Днём ранее российское военное ведомство также сообщало об ударах по предприятиям, связанным с беспилотной техникой. По данным Минобороны, под поражение попали цеха производства БПЛА, места их запуска и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Ранее в Киеве и Киевской области российские военные заявляли о поражении объектов, где производились и хранились беспилотники. В Минобороны сообщали, в частности, об ударе по площадкам, связанным с выпуском БПЛА средней и большой дальности, а также их комплектующих.

Больше новостей о ходе спецоперации, российских военнослужащих и ситуации на передовой — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar