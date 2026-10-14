Минобороны: ВС РФ поразили цеха производства и места хранения БПЛА ВСУ
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Российские войска за сутки поразили цеха производства беспилотников для ВСУ и места хранения такой техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего поражение нанесено объектам в 146 районах.
В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ.
«Нанесено поражение цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах», — сообщили в Минобороны.
Российское военное ведомство не уточнило количество поражённых производственных объектов и складов. Также не приводятся данные о конкретных районах нанесения ударов.
Днём ранее российское военное ведомство также сообщало об ударах по предприятиям, связанным с беспилотной техникой. По данным Минобороны, под поражение попали цеха производства БПЛА, места их запуска и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Ранее в Киеве и Киевской области российские военные заявляли о поражении объектов, где производились и хранились беспилотники. В Минобороны сообщали, в частности, об ударе по площадкам, связанным с выпуском БПЛА средней и большой дальности, а также их комплектующих.
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