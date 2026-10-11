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Опубликовано 11 октября, 12:43

ВС России поразили цеха по производству беспилотников для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, а также по производственным объектам, связанным с беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражены цеха по производству БПЛА для ВСУ, места их запуска, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск. Всего цели были поражены в 147 районах.

Сразу четыре села перешли под контроль Армии России
Сразу четыре села перешли под контроль Армии России

Ранее Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ в Доброполье. За сутке освобождено 137 зданий, в том числе три производственных сооружения.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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