«Запорожсталь» попала под удар ВС РФ оружием воздушного и морского базирования

Российские военные поразили металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для удара применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В ведомстве назвали предприятие одним из крупнейших в металлургической промышленности Украины. Комбинат входит в группу SCM украинского бизнесмена Рината Ахметова.

По данным Минобороны РФ, ранее предприятие ежегодно выплавляло до 1,44 миллиона тонн чугуна и производило более 1,3 миллиона тонн прокатной стали. В ведомстве утверждают, что продукция комбината в основном использовалась для нужд военной промышленности.

Ранее Минобороны РФ сообщало об ударах по промышленным и энергетическим объектам Украины. В частности, российское военное ведомство заявляло о поражении металлургических предприятий в Запорожье и Кривом Роге.