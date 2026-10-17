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Регион
Опубликовано 17 октября, 08:43

«Запорожтрансформатор» попал под раздачу во время удара ВС РФ с неба и моря

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные нанесли массированный удар по промышленным и энергетическим объектам Украины, а также поразили сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины», — говорится в сообщении ведомства утром 17 октября.

По данным Минобороны, в Запорожье поражено предприятие «Запорожтрансформатор», выпускающее силовые масляные трансформаторы напряжением 220–750 кВ. В ведомстве отметили, что с 2022 года завод находится под управлением украинского Минобороны и используется в интересах ВСУ.

Кроме того, российское военное ведомство заявило о поражении сухогруза, который, по его данным, доставлял грузы военного назначения в порт Одессы.

Российские ВС ударили с неба и моря по металлургическому комбинату на родине Зеленского
Российские ВС ударили с неба и моря по металлургическому комбинату на родине Зеленского

Также российские военные поразили металлургический комбинат «Запорожсталь». Ранее предприятие ежегодно выплавляло до 1,44 миллиона тонн чугуна и производило более 1,3 миллиона тонн прокатной стали. В МО пояснили, что продукция комбината в основном использовалась для нужд военной промышленности.

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Андрей Бражников
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