«Запорожтрансформатор» попал под раздачу во время удара ВС РФ с неба и моря

Российские военные нанесли массированный удар по промышленным и энергетическим объектам Украины, а также поразили сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины», — говорится в сообщении ведомства утром 17 октября.

По данным Минобороны, в Запорожье поражено предприятие «Запорожтрансформатор», выпускающее силовые масляные трансформаторы напряжением 220–750 кВ. В ведомстве отметили, что с 2022 года завод находится под управлением украинского Минобороны и используется в интересах ВСУ.

Кроме того, российское военное ведомство заявило о поражении сухогруза, который, по его данным, доставлял грузы военного назначения в порт Одессы.