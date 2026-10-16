Операция «Медвежий угол»: ВС РФ окружили до 2000 украинских военных под Приколотным

Военнослужащие группировки войск «Север» провели двухэтапную операцию «Медвежий угол», в ходе которой окружили до двух тысяч украинских военных в Харьковской области. Об этом командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину.

Операция была направлена на окружение и разгром подразделений ВСУ в северо-восточной части региона. На первом этапе, в июле — августе, военнослужащие 18-й и 71-й мотострелковых дивизий наступали навстречу друг другу в направлении Приколотного.

«К 30 августа кольцо блокирования было замкнуто, в окружение попала группировка ВСУ в составе 10 батальонов общей численностью до 2 000 человек», — сообщил Никифоров.

Командующий уточнил, что в ходе наступления российские подразделения заняли Белый Колодезь и охватили украинские формирования, оборонявшиеся северо-восточнее Приколотного. Второй этап операции начался в сентябре. Российские военнослужащие разделили окружённую группировку на несколько частей и приступили к их последовательной ликвидации.