Российские войска завершили уничтожение окружённой группировки ВСУ численностью около двух тысяч человек на северо-востоке Харьковской области. Под контроль ВС РФ перешли 28 населённых пунктов. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

«Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окружённой в северо-восточной части Харьковской области. Освобождено 28 населённых пунктов», — сообщил военачальник.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска зажали подразделения ВСУ в окружении на северо-востоке Харьковской области. По данным Минобороны РФ на 2 октября, украинские формирования пытались выйти из кольца, однако российские подразделения пресекали эти попытки. Тогда сообщалось о переходе под контроль ВС РФ 20 населённых пунктов.