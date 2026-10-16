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Опубликовано 16 октября, 19:16

Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ под Харьковом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска завершили уничтожение окружённой группировки ВСУ численностью около двух тысяч человек на северо-востоке Харьковской области. Под контроль ВС РФ перешли 28 населённых пунктов. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

«Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окружённой в северо-восточной части Харьковской области. Освобождено 28 населённых пунктов», — сообщил военачальник.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска зажали подразделения ВСУ в окружении на северо-востоке Харьковской области. По данным Минобороны РФ на 2 октября, украинские формирования пытались выйти из кольца, однако российские подразделения пресекали эти попытки. Тогда сообщалось о переходе под контроль ВС РФ 20 населённых пунктов.

Больше новостей о боевых действиях, продвижении российских войск и ситуации на линии соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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