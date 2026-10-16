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Опубликовано 16 октября, 19:09

Путин поблагодарил бойцов ВС РФ за освобождение Алексеево-Дружковки

ВС России взяли Алексеево-Дружковку в ДНР

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Подразделения Южной группировки ВС РФ освободили Алексеево-Дружковку Донецкой Народной Республики. Об этом президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов.

«После овладения в июле этого года Константиновкой войсками группировки [«Южная»] освобожден город Алексеево-Дружковка», — сказал генерал армии.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, он заслушал отдельный доклад командующего группировка Сергея Медведева. Президент поблагодарил за это бойцов.

«Путин высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки», — передал слова президента представитель Кремля.

Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья в ДНР
Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья в ДНР

Ранее Life.ru рассказывал о боях за Алексеево-Дружковку и продвижении российских войск к Дружковке. В сводке от 11 октября отмечалось, что подразделения группировок «Центр» и «Юг» наступают на город с нескольких направлений, а в районе Алексеево-Дружковки продолжаются ожесточённые столкновения.

Больше новостей о действиях российских военнослужащих и ситуации на линии боевого соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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