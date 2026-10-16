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Опубликовано 16 октября, 20:11

ВС РФ отбили контратаки ВСУ и вновь перешли в наступление под Красным Лиманом, доложил Герасимов

Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ под Красным Лиманом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска возобновили наступление на Краснолиманском направлении после отражения контратак ВСУ. Одновременно бойцы ВС РФ выявляют и уничтожают отдельные украинские группы, которые пытались проникнуть в тыл российских подразделений. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

По словам военачальника, наступательные действия ведут соединения 20-й и 25-й общевойсковых армий, входящих в состав группировки войск «Запад».

«Соединения 20-й и 25-й армии [Западной группировки], отразив атаки Вооружённых сил Украины, возобновили наступление и одновременно проводят поисковые действия по выявлению и уничтожению отдельных групп противника, пытавшихся выйти в тыл наших войск», — доложил Герасимов.

ВСУ бросили под Красный Лиман националистов и иностранных наёмников, но потерпели неудачу
ВСУ бросили под Красный Лиман националистов и иностранных наёмников, но потерпели неудачу

Ранее Life.ru рассказывал об ожесточённых встречных боях в районе Красного Лимана. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские подразделения отражают контратаки ВСУ, а украинское командование перебрасывает дополнительные силы, пытаясь удержать позиции.

Больше новостей о боевых действиях, продвижении российских войск и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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