Украинские подразделения, усиленные националистами и иностранными наёмниками, не смогли остановить продвижение российских войск на Краснолиманском направлении. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления объединённой группировки войск.

По словам военачальника, командование ВСУ перебросило на этот участок фронта наиболее подготовленные и мотивированные формирования для проведения контратак. Однако добиться поставленных целей украинским подразделениям, как утверждает Герасимов, не удалось.

«На краснолиманском направлении противник, пытаясь остановить наше продвижение, предпринял безуспешные усилия в проведении контратакующих действий», — сообщил начальник Генштаба.

Герасимов также обвинил украинское командование в попытках компенсировать неудачи на поле боя информационными акциями. По его словам, на фоне потерь и отсутствия успехов ВСУ устраивают постановочные мероприятия, призванные создать впечатление военных побед.