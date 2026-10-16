ВСУ бросили под Красный Лиман националистов и иностранных наёмников, но потерпели неудачу
Герасимов заявил о провале контратак ВСУ на Краснолиманском направлении
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Украинские подразделения, усиленные националистами и иностранными наёмниками, не смогли остановить продвижение российских войск на Краснолиманском направлении. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления объединённой группировки войск.
По словам военачальника, командование ВСУ перебросило на этот участок фронта наиболее подготовленные и мотивированные формирования для проведения контратак. Однако добиться поставленных целей украинским подразделениям, как утверждает Герасимов, не удалось.
«На краснолиманском направлении противник, пытаясь остановить наше продвижение, предпринял безуспешные усилия в проведении контратакующих действий», — сообщил начальник Генштаба.
Герасимов также обвинил украинское командование в попытках компенсировать неудачи на поле боя информационными акциями. По его словам, на фоне потерь и отсутствия успехов ВСУ устраивают постановочные мероприятия, призванные создать впечатление военных побед.
Также Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о выходе российских подразделений на окраины Краматорска. По словам военачальника, российские войска преодолели сопротивление ВСУ и вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где сейчас ведут уличные бои. Герасимов подчеркнул, что наступление на этом участке фронта продолжается.