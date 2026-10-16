Герасимов сообщил о начале массированных ударов по украинской энергетике

Российские войска приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

«Вооружённые силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Определён перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения», — заявил Герасимов.

По его словам, речь идёт о заранее определённых объектах, для поражения которых российское командование рассчитало необходимое количество сил и средств.

Ранее Life.ru писал, что с 10 по 16 октября ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины. Среди целей Минобороны называло предприятия военной промышленности, транспортную инфраструктуру, склады и центры обеспечения войск.