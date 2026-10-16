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Опубликовано 16 октября, 19:45

Герасимов сообщил о начале массированных ударов по украинской энергетике

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Валерий Герасимов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Харичков

Российские войска приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

«Вооружённые силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Определён перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения», — заявил Герасимов.

По его словам, речь идёт о заранее определённых объектах, для поражения которых российское командование рассчитало необходимое количество сил и средств.

Генштаб РФ сообщил о продолжении ударов по ВПК, энергетике и логистике Украины
Генштаб РФ сообщил о продолжении ударов по ВПК, энергетике и логистике Украины

Ранее Life.ru писал, что с 10 по 16 октября ВС РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам ВПК Украины. Среди целей Минобороны называло предприятия военной промышленности, транспортную инфраструктуру, склады и центры обеспечения войск.

Больше новостей о спецоперации, её участниках и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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