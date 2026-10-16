Генштаб РФ сообщил о продолжении ударов по ВПК, энергетике и логистике Украины

Российские войска продолжают наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам Герасимова, удары наносят в ответ на атаки украинских сил по объектам на российской территории. Операции проводят по плану Генерального штаба.

«В ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины», — заявил начальник Генштаба.

Ранее Герасимов сообщил, что российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 квадратных километров территории и 92 населённых пункта в зоне специальной военной операции.