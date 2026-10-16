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Опубликовано 16 октября, 19:26

Герасимов: ВС РФ взяли под контроль 92 населённых пункта с начала сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 квадратных километров территории и 92 населённых пункта в зоне специальной военной операции. Такие данные начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представил президенту Владимиру Путину во время доклада о ситуации на фронте.

По словам военачальника, Объединённая группировка российских войск продолжает выполнять поставленные задачи. Продвижение подразделений происходит в соответствии с общим замыслом военной операции.

«Объединённая группировка войск продолжает выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции. С 1 сентября соединениями и воинскими частями взято под контроль более 1800 кв. км территории и 92 населённых пункта», — сообщил Герасимов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска за одну неделю сентября взяли под контроль 15 населённых пунктов. По данным Минобороны РФ от 4 сентября, среди них были Никаноровка и Грузское в ДНР. Российское ведомство также сообщало о продвижении своих подразделений на других участках фронта.

Больше новостей о боевых действиях, продвижении российских подразделений и ситуации на линии соприкосновения — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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