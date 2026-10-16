Герасимов: ВС РФ сорвали попытки ВСУ выбить российские войска из Купянска

Российские войска сорвали попытки ВСУ вытеснить подразделения ВС РФ из Купянска в Харьковской области и продолжают наступление в западном направлении. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время посещения главой государства вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«На Купянском направлении воинские части 6-й армии, сорвав попытки противника выбить нас из Купянска, ведут наступление на запад, в общем направлении на Шевченково. Освобождены населённые пункты Поломарёвка и Ковалёвка», — сообщил Герасимов.