Герасимов: ВС РФ сорвали попытки ВСУ выбить российские войска из Купянска
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Российские войска сорвали попытки ВСУ вытеснить подразделения ВС РФ из Купянска в Харьковской области и продолжают наступление в западном направлении. Об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину во время посещения главой государства вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.
«На Купянском направлении воинские части 6-й армии, сорвав попытки противника выбить нас из Купянска, ведут наступление на запад, в общем направлении на Шевченково. Освобождены населённые пункты Поломарёвка и Ковалёвка», — сообщил Герасимов.
Кроме того, Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о продвижении российских войск в районе Дружковки и Краматорска. Подразделения Южной группировки вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои. Кроме того, передовые российские подразделения вышли на окраины Краматорска.