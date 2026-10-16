Герасимов: ВС РФ ведут уличные бои в Дружковке и вышли к Краматорску

Российские войска вошли в Дружковку с двух направлений и ведут уличные бои в юго-восточной и юго-западной частях города. Одновременно передовые подразделения ВС РФ вышли на окраины Краматорска. Об этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

По словам военачальника, наступление на этом участке ведут подразделения Южной группировки войск. Российские бойцы продолжают продвижение, преодолевая сопротивление украинских формирований.

«Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», — сообщил Герасимов.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ ведут наступление на Дружковку сразу с нескольких направлений. По данным военных корреспондентов на 11 октября, подразделения группировок «Центр» и «Юг» продвигались к городу со стороны Райского, Новогригорьевки и Алексеево-Дружковки. На этом участке шли ожесточённые бои, а российские силы приближались к городской застройке.