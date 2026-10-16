Группировка «Центр» заняла 15 населённых пунктов за два месяца: Герасимов раскрыл итоги наступления

Российские подразделения группировки войск «Центр» за сентябрь и октябрь установили контроль над 15 населёнными пунктами. Ещё в девяти продолжаются боевые действия. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

«Всего в сентябре — октябре войсками группировки «Центр» освобождены 15 населенных пунктов. Продолжаются бои еще в 9 насеёенных пунктах, в том числе в Райском и Святогорске», — заявил Герасимов.

По словам начальника Генштаба, подразделения «Центра» продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта.

Доклад прозвучал во время посещения Путиным вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск. На совещании командование представило результаты боевой работы и обсудило задачи на осенне-зимний период.

Также Герасимов доложил об освобождении Доброполья. Этот город имел важное значение для украинской обороны благодаря своему расположению и логистической инфраструктуре.