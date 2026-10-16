«Темпы возросли»: Путин оценил наступление ВС РФ и результаты ударов по тылам ВСУ
Путин заявил об ускорении наступления ВС РФ по всей линии фронта
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Российские войска увеличили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.
«Наступление соединений и воинских частей Вооружённых сил идёт по всей линии фронта. Значительно возросли темпы продвижения. Безусловно, боевая работа — это сложное, ответственное, напряжённое дело, связанное с потерями и сложностями текущего характера», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что, несмотря на трудности, российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. Глава государства положительно оценил достигнутые результаты и назвал увеличение темпов наступления похвальным.
Отдельно президент остановился на эффективности ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам ВСУ. Он сообщил, что ознакомился с докладом начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и остался доволен представленными результатами.
В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении десяти населённых пунктов в Запорожской области с начала сентября. Так, подразделения группировки «Восток» взяли под контроль более 180 квадратных километров территории, в том числе Самойловку, Голубово и Никольское. Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Орехова, а под контроль ВС РФ перешли Новопавловка и Новоандреевка.