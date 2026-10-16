«Темпы возросли»: Путин оценил наступление ВС РФ и результаты ударов по тылам ВСУ

Российские войска увеличили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Наступление соединений и воинских частей Вооружённых сил идёт по всей линии фронта. Значительно возросли темпы продвижения. Безусловно, боевая работа — это сложное, ответственное, напряжённое дело, связанное с потерями и сложностями текущего характера», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что, несмотря на трудности, российские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. Глава государства положительно оценил достигнутые результаты и назвал увеличение темпов наступления похвальным.

Отдельно президент остановился на эффективности ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам ВСУ. Он сообщил, что ознакомился с докладом начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и остался доволен представленными результатами.