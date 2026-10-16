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Опубликовано 16 октября, 19:15

Путин: Освобождение Алексеево-Дружковки приблизит завершение боёв в Донбассе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Алексеево-Дружковки и начало штурма укреплённых районов в Дружковке и Краматорске создают условия для дальнейшего продвижения российских войск в Донбассе. Об этом он сообщил во время посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск.

«Освобождение войсками Южной группировки Алексеево-Дружковки и начало штурма укреплённых районов ВСУ в Дружковке и Краматорске создают условия для скорейшего завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что российские войска взяли под контроль Доброполье. По его оценке, это событие открывает путь к выходу на границы Донецкой Народной Республики.

Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья в ДНР
Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья в ДНР

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что подразделения Южной группировки освободили Алексеево-Дружковку в ДНР — после взятия Константиновки в июле. Путин заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева и поблагодарил весь личный состав, участвовавший в освобождении города.

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Анастасия Никонорова
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