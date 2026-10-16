Герасимов сообщил о выходе российских подразделений на окраины Краматорска

Передовые подразделения Вооружённых сил России вышли на окраины Краматорска в ДНР. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил во время доклада президенту Владимиру Путину на вспомогательном пункте управления объединённой группировки войск.

«Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», — заявил военачальник.

Российские военнослужащие продолжают наступление на этом участке фронта. Бои уже идут в городской застройке Дружковки сразу с двух направлений. Краматорск и Дружковка входят в число крупных городов северной части ДНР, которые остаются под контролем Украины.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также доложил Владимиру Путину о переходе под российский контроль более половины территории Николаевки в ДНР. По словам военачальника, штурмовые подразделения 3-й армии Южной группировки войск продолжают наступление на подступах к Славянску. Герасимов уточнил, что бои идут как в Николаевке, так и в пригородах Славянска.