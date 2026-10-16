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Опубликовано 16 октября, 19:37

ВС РФ наступают под Славянском: Герасимов рассказал о продвижении войск в Николаевке

Герасимов сообщил о контроле ВС РФ над более чем половиной Николаевки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска контролируют более 50% территории Николаевки в ДНР и продолжают наступление на подступах к Славянску. Об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

По словам военачальника, боевые действия на этом направлении ведут штурмовые подразделения 3-й армии Южной группировки войск.

«Кроме того, штурмовые подразделения 3-й армии наступают в пригороде Славянска и в Николаевке, где более 50% территории населенного пункта находится под нашим контролем», — сообщил Герасимов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в июле Герасимов сообщал о выходе российских подразделений к окраинам Николаевки. Тогда же начальник Генштаба заявил о продвижении 3-й армии в направлении Славянска и Краматорска.

Больше новостей о боевых действиях и продвижении российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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