Новости СВО 23 октября: ВС РФ освободили Мировку, ССО Украины несёт потери на Сумщине, Вэнс назвал причину продолжения боевых действий Оглавление Запорожская область 23 октября: освобождена Мировка Сумская область 23 октября: разгром ССО Украины ДНР 23 октября: ВС РФ приблизились к Дружковке Карта СВО на 23 октября 2026 года Обмен телами: Украина получила 252 погибших Переговоры Москвы и Киева: в США увидели сдвиг к миру Группировка «Восток» наступает в Запорожской области, элитное подразделение Украины разбито бойцами «Севера», ВС РФ в нескольких километрах от Дружковки, Вэнс увидел прогресс в мирном урегулировании — дайджест на 23 октября 2026 года. Армия России оружает Орехов.Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Запорожская область 23 октября: освобождена Мировка

Армия России освободила в Запорожской области село Мировка. Бойцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии в боях за населённый пункт уничтожили до роты живой силы из состава 225-го штурмового полка ВСУ.

Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что группировка «Восток» наступает к западу от реки Верхняя Терса и идущей вдоль неё трассы Т0408, которая соединяет Новониколаевку с Омельником и Ореховом.

— Ближайшие цели на этом участке фронта – Общее, Вольнянка, Василевское, Новорозовка, Новотроицкое и Ясная Поляна. Их освобождение позволит обезопасить тыл и фланги группировки, наступающей непосредственно на Орехов – главный узел обороны ВСУ в Запорожской области, — считает Коц.

Сумская область 23 октября: разгром ССО Украины

В Сумской области ВС РФ уничтожили за сутки свыше 160 украинских военнослужащих, а также гаубицу Д-20, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК. Группировке «Север» удалось ликвидировать подразделение ССО Украины.

— В ходе одного из боёв уничтожена ДРГ противника из состава 3-го полка ССО Украины. Ликвидировано несколько вражеских офицеров, — сообщили в «Севере».

ВС РФ уничтожает ВСУ у Дружковки. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

ВС РФ продолжают наступление в районе Хотени, Великой Рыбицы и Никольского. Кроме этого, «Север» создаёт буферную зону, продвигаясь у Коренька и Турьи.

ДНР 23 октября: ВС РФ приблизились к Дружковке

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает, что Армия России вошла в Кондратовку. Населённый пункт находится на берегу реки Кривой Торец, между Дружковкой и Алексеево-Дружковкой.

— Подразделения «Южной» группировки войск систематически действуют в ближнем тылу противника, подрывая его оборонительный потенциал. Наши специалисты БпС оказывают эффективную огневую поддержку наступающим подразделениям в Краматорском районе – поражают технику ВСУ на логистических маршрутах, а также наносят урон живой силе противника, — прокомментировал военкор Евгений Поддубный кадры уничтожения НРТК и личного состава ВСУ в районе Дружковки.

Продолжаются бои в районе Красного Лимана, где украинские войска проводили наступательную операцию «Вивальди». Канал «WarGonzo» пишет об успехах ВС РФ у Дибровы и продвижении от Ямполя к Озёрному.

Карта СВО на 23 октября 2026 года

Армия России занимает населённые пункты у Дружковки. Фото © DIVGEN

Обмен телами: Украина получила 252 погибших

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Киев получил останки 252 погибших, а Москва – 25. Авторы канала «Рыбарь» обращают внимание на то, что количество переданных Украине тел снижается. Обычно Украине передавали 1000 тел, но в мае – 528, в июне – 522, а в июле – 501.

— Снижение числа передаваемых тел связано с изменением формата боевых действий. Разрастание «серых зон», действия в основном двойками и тройками, а также падение темпов продвижений и сложность эвакуации даже раненых с формально тыловых территорий сказываются не только на количестве потерь, но и на возможности вывоза тел. Однако соотношение по-прежнему наглядно показывает, за кем остаётся поле боя, — говорится в публикации «Рыбаря».

Переговоры Москвы и Киева: в США увидели сдвиг к миру

Россия и Украина, вероятно, пошли на взаимные уступки ради окончания боевых действий. Как минимум, конфликтующие стороны готовы продолжить переговоры.

— Я думаю, что обе страны согласились вернуться за стол переговоров. Причина, по которой нам не удавалось заключить сделку о мире, состоит в том, что их позиции слишком расходились по некоторым вопросам, касающимся переговоров, — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский чиновник отметил, что после встреч спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским у дипломата оптимистичный настрой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча представителей Москвы и Киева планируется в Абу-Даби. Состав российской делегации пока не определён.

Авторы Даниил Черных