Возмездие по приказу: Киев горит после 210 БПЛА, «Искадеров» и «Ониксов» Оглавление Киев и область: разрушено производство ракет и БПЛА Одесская область: порты и корабли под прицелом Харьковская и Полтавская области: грузовики и подстанция вышли из строя В ответ на атаки по территории России, Армия России нанесла удар возмездия по объектам ВСУ в Киеве, Харькове, Кременчуге и Одесской области. Горят заводы, производившие ракеты и БПЛА, склады и порты. Подробности — на Life.ru. ВС РФ нанесли по Украине удар возмездия после приказа Владимира Путина. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине. Ранее президент Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск поручил продолжать бить по военно-промышленному комплексу и логистическим центрам противника.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным Воздушных сил Украины, в ночной атаке Россия задействовала 210 БПЛА, а также ракеты «Искандер-М», С-400, «Циркон», «Оникс». ПВО противника не сбила ни одну ракету. Владимир Зеленский обратился к союзникам с просьбой дать Киеву ещё больше оружия.

— Усиление ПВО и быстрая поставка ракет, способных уничтожить пусковые баллистические ракеты, санкции за войну — всё это должно быть, — заявил Зеленский в социальных сетях.

Киев и область: разрушено производство ракет и БПЛА

Армия России нанесла удары по складам «Хладокомбинат №3» и Южному мосту. Инфографика © Life.ru

В Киеве поражено сборочное предприятие ГП «Антонов». Оно производило ракеты FP-5 «Фламинго», FP-7 и FP-9. Кроме этого, были удары по складскому комплексу «Хладокомбинат №3». На его площади осуществлялась сборка БПЛА, в том числе Hornet. Также поражены склад с БПЛА и ещё одно предприятие, производившее беспилотники самолётного типа.

По данным «Военной хроники», ракеты и БПЛА ещё раз прилетели по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В украинской столице зафиксировали перебои в энергоснабжении.

В очередной раз атакован Южный мост, связывающий несколько районов украинской столицы. Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что он использовался украинскими войсками для транзитных перевозок военных грузов.

— На Южном мосту после атаки ограничили движение транспорта с правого на левый берег, повреждена часть инфраструктуры метрополитена. Движение метро между станциями «Выдубичи» и «Осокорки» отсутствует, — пишет «Рыбарь».

После массированной атаки в украинских городах пропал свет, а в Киеве остановилось метро. Видео © SHOT

Одесская область: порты и корабли под прицелом

В Одесской области от ударов пострадал порт в приграничном городе Килия. Отсюда ВСУ получали военное имущество. В акватории Чёрного моря атакован ещё один сухогруз. Он доставлял груз для украинских войск в Черноморск.

Харьковская и Полтавская области: грузовики и подстанция вышли из строя

Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что удары по Харькову и Кременчугу не попали в отчёт Министерства обороны Российской Федерации.

— В Харькове реактивный беспилотник ударил по цели в Слободском районе. В Основянском было громко всю ночь, — рассказал Коц.

Украинский журналист Анатолий Шарий сообщает, что в Харькове удар пришёлся по стоянке грузового транспорта.

В Кременчуге поражена местная телекомпания, а также объект критической инфраструктуры.

Авторы Даниил Черных