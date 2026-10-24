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Регион
Опубликовано 24 октября, 23:29

В Липецке обломки украинских БПЛА упали на парковку и подожгли автомобили

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вечер в Липецке омрачился очередной атакой беспилотников: обломки сбитого дрона рухнули прямо на парковку на улице Бунина, вызвав возгорание нескольких машин. Губернатор Игорь Артамонов оперативно сообщил в мессенджере «Макс», что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет — огонь уже ликвидирован, на месте работали экстренные службы.

«В Липецке обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина. В результате загорелись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал Артамонов.

Позже губернатор уточнил, что возгорание автомобилей на парковке полностью ликвидировано.

За день системы ПВО сбили над Россией 125 украинских БПЛА
За день системы ПВО сбили над Россией 125 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области последствия атак украинских беспилотников оказались куда трагичнее: один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения. 65-летний мужчина стал жертвой удара дрона возле озера вблизи села Рубежное, а в посёлке Климово беспилотник врезался в торговый центр «Позитив», ранив 21-летнего парня и 40-летнюю сотрудницу аптеки. Ещё два человека пострадали — 53-летний местный житель в Климовском районе и 39-летний мужчина в Клинцах, где дрон атаковал жилой дом.

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Юния Ларсон
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