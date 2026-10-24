В Липецке обломки украинских БПЛА упали на парковку и подожгли автомобили

Вечер в Липецке омрачился очередной атакой беспилотников: обломки сбитого дрона рухнули прямо на парковку на улице Бунина, вызвав возгорание нескольких машин. Губернатор Игорь Артамонов оперативно сообщил в мессенджере «Макс», что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет — огонь уже ликвидирован, на месте работали экстренные службы.

«В Липецке обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина. В результате загорелись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал Артамонов.

Позже губернатор уточнил, что возгорание автомобилей на парковке полностью ликвидировано.

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области последствия атак украинских беспилотников оказались куда трагичнее: один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения. 65-летний мужчина стал жертвой удара дрона возле озера вблизи села Рубежное, а в посёлке Климово беспилотник врезался в торговый центр «Позитив», ранив 21-летнего парня и 40-летнюю сотрудницу аптеки. Ещё два человека пострадали — 53-летний местный житель в Климовском районе и 39-летний мужчина в Клинцах, где дрон атаковал жилой дом.