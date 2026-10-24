Один человек погиб и четверо пострадали при атаках БПЛА на Брянскую область

Один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения в результате серии атак украинских беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Трагедия произошла возле озера вблизи села Рубежное Климовского района. По словам главы региона, в результате удара беспилотника погиб 65-летний мужчина. Ковальчук выразил соболезнования его родным и близким.

Ещё один дрон попал в торговый центр «Позитив» в посёлке Климово. Ранения получили два человека — 21-летний молодой человек и 40-летняя сотрудница аптеки.

Кроме того, беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Климовском районе. В результате удара пострадал 53-летний местный житель.

В городе Клинцы украинский дрон атаковал жилой дом. Ранения получил 39-летний мужчина.

«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил Ковальчук.