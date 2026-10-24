Логистический центр Ozon загорелся после атаки БПЛА в Омске
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В Омске после атаки беспилотников загорелся логистический центр маркетплейса Ozon. Всех работников предприятия успели эвакуировать, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.
На территории комплекса возникло возгорание, к ликвидации которого приступили экстренные службы. Информация о площади пожара и масштабах повреждений пока не поступала.
«Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно, никто не пострадал», — рассказали представители Ozon.
Товары, находившиеся на пострадавшем объекте, временно скроют с витрины интернет-магазина. Если аналогичных позиций нет на других складах, покупатели увидят пометку «Нет в наличии».
Часть уже оформленных заказов компания отменит, а остальные постарается доставить из других логистических центров.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре в логистическом центре Ozon в Санкт-Петербурге после атаки беспилотника 18 октября. Тогда сотрудников предприятия также эвакуировали, обошлось без пострадавших. Компания временно скрыла товары пострадавшего объекта с витрины и перераспределила логистические маршруты между другими центрами.
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