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Опубликовано 24 октября, 18:57

Логистический центр Ozon загорелся после атаки БПЛА в Омске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Pentegov

В Омске после атаки беспилотников загорелся логистический центр маркетплейса Ozon. Всех работников предприятия успели эвакуировать, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.

На территории комплекса возникло возгорание, к ликвидации которого приступили экстренные службы. Информация о площади пожара и масштабах повреждений пока не поступала.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, предварительно, никто не пострадал», — рассказали представители Ozon.

Товары, находившиеся на пострадавшем объекте, временно скроют с витрины интернет-магазина. Если аналогичных позиций нет на других складах, покупатели увидят пометку «Нет в наличии».

Часть уже оформленных заказов компания отменит, а остальные постарается доставить из других логистических центров.

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Ранее Life.ru сообщал о пожаре в логистическом центре Ozon в Санкт-Петербурге после атаки беспилотника 18 октября. Тогда сотрудников предприятия также эвакуировали, обошлось без пострадавших. Компания временно скрыла товары пострадавшего объекта с витрины и перераспределила логистические маршруты между другими центрами.

Больше новостей об атаках беспилотников, пожарах и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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