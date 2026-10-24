Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 16:58

Дроны ВСУ добрались до северного промышленного узла Омска

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска во время продолжающейся атаки на регион. Об этом 24 октября сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона.

Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Обо всех подозрительных ситуациях он попросил незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

Северный промышленный узел расположен в Советском округе Омска. Здесь сосредоточены крупные предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. При этом власти пока не уточнили, какие именно объекты затронула новая атака и есть ли повреждения.

В аэропортах Омска и Сургута ввели временные ограничения на полёты
В аэропортах Омска и Сургута ввели временные ограничения на полёты

Ранее в Омской области объявили беспилотную опасность. После этого губернатор сообщил о работе российских средств противовоздушной обороны и переводе оперативных служб региона в режим повышенной готовности.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar