Дроны ВСУ добрались до северного промышленного узла Омска

Украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска во время продолжающейся атаки на регион. Об этом 24 октября сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона.

Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Обо всех подозрительных ситуациях он попросил незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

Северный промышленный узел расположен в Советском округе Омска. Здесь сосредоточены крупные предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. При этом власти пока не уточнили, какие именно объекты затронула новая атака и есть ли повреждения.