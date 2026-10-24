Дроны ВСУ добрались до северного промышленного узла Омска
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Украинские беспилотники достигли северного промышленного узла Омска во время продолжающейся атаки на регион. Об этом 24 октября сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
«Силы ПВО Минобороны России продолжают отражение атаки вражеских беспилотников. На текущий момент БПЛА противника достигли северного промышленного узла. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона.
Хоценко призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Обо всех подозрительных ситуациях он попросил незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.
Северный промышленный узел расположен в Советском округе Омска. Здесь сосредоточены крупные предприятия нефтепереработки, нефтехимии и энергетики. При этом власти пока не уточнили, какие именно объекты затронула новая атака и есть ли повреждения.
Ранее в Омской области объявили беспилотную опасность. После этого губернатор сообщил о работе российских средств противовоздушной обороны и переводе оперативных служб региона в режим повышенной готовности.