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Опубликовано 24 октября, 14:27

В аэропортах Омска и Сургута ввели временные ограничения на полёты

Обложка © VK / Омский аэропорт

Обложка © VK / Омский аэропорт

В аэропортах Омска и Сургута временно ограничили приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения затронули омский аэропорт Центральный и воздушную гавань Сургута. Меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

На время действия ограничений аэропорты не могут принимать прибывающие самолёты и отправлять рейсы по расписанию.

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Ранее Life.ru сообщал о введении ограничений сразу в четырёх российских аэропортах. Меры затронули воздушные гавани Геленджика, Кургана, Саратова и Тюмени. В Росавиации пояснили, что временная приостановка приёма и отправки самолётов необходима для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях, работе аэропортов и ограничениях движения — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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