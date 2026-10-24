В аэропортах Омска и Сургута ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Омска и Сургута временно ограничили приём и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения затронули омский аэропорт Центральный и воздушную гавань Сургута. Меры введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

На время действия ограничений аэропорты не могут принимать прибывающие самолёты и отправлять рейсы по расписанию.

Ранее Life.ru сообщал о введении ограничений сразу в четырёх российских аэропортах. Меры затронули воздушные гавани Геленджика, Кургана, Саратова и Тюмени. В Росавиации пояснили, что временная приостановка приёма и отправки самолётов необходима для обеспечения безопасности гражданской авиации.