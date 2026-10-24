В четырёх аэропортах России ввели временные ограничения на полёты

Сразу четыре российских аэропорта попали под временные ограничения на выполнение авиарейсов. Меры затронули воздушные гавани Геленджика, Кургана, Саратова и Тюмени. Соответствующее сообщение распространила Росавиация.

Введение особого режима означает временную приостановку приёма прибывающих самолётов и отправки воздушных судов по запланированным маршрутам. Решение принято для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Ограничительные меры коснулись аэропорта Гагарин в Саратове и Рощино в Тюмени. Аналогичный порядок ввели в авиаузлах Кургана и Геленджика.

При подобных изменениях авиакомпаниям может потребоваться корректировка расписания. Пассажирам рекомендуется уточнять время отправления и прибытия самолётов непосредственно у перевозчиков.