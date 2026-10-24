В четырёх аэропортах России ввели временные ограничения на полёты
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Сразу четыре российских аэропорта попали под временные ограничения на выполнение авиарейсов. Меры затронули воздушные гавани Геленджика, Кургана, Саратова и Тюмени. Соответствующее сообщение распространила Росавиация.
Введение особого режима означает временную приостановку приёма прибывающих самолётов и отправки воздушных судов по запланированным маршрутам. Решение принято для обеспечения безопасности гражданской авиации.
Ограничительные меры коснулись аэропорта Гагарин в Саратове и Рощино в Тюмени. Аналогичный порядок ввели в авиаузлах Кургана и Геленджика.
При подобных изменениях авиакомпаниям может потребоваться корректировка расписания. Пассажирам рекомендуется уточнять время отправления и прибытия самолётов непосредственно у перевозчиков.
Ранее Life.ru сообщал о перенаправлении более 20 пассажирских самолётов на запасные аэродромы из-за ограничений в воздушном пространстве Москвы. Часть лайнеров отправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и другие города. На фоне угрозы атаки беспилотников столичные аэропорты временно приостанавливали обслуживание рейсов.