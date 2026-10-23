Более 20 самолётов ушли на запасные аэродромы по пути в Москву из-за БПЛА

Более 20 самолётов, направлявшихся в Москву, перенаправили на запасные аэродромы из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Пять рейсов направили в Санкт-Петербург. Они следовали из Ханоя, Мурманска, Пекина, Калининграда и самого Петербурга.

Ещё два международных рейса ушли в зарубежные аэропорты: самолёт из Пекина направили в Минск, а борт из Дохи — в Баку. Рейс из Сочи перенаправили в Нижний Новгород. Самолёт, вылетевший из Самары, вернулся в город отправления, уточняется в информации онлайн-табло столичных аэропортов.

Судя по онлайн-табло, аэропорт Пулково в Петербурге уже принял за сутки 25 бортов, перенаправленных из Москвы. Ограничения всё ещё действуют во Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском, сообщила Росавиация. Авиакомпании корректируют расписание: переносят вылеты и отменяют отдельные рейсы.

Ранее Life.ru сообщал, что во всех четырёх аэропортах Московского авиаузла ввели ограничения на полёты. Как пояснила Росавиация, приём и отправку самолётов во Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском временно приостановили для обеспечения безопасности.