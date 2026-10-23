Уже 8 дронов ВСУ пытались достать цели в Москве средь бела дня

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об отражении воздушной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Сотрудники оперативных подразделений обследуют территории, куда могли упасть фрагменты сбитых аппаратов. Информации о конкретных местах перехвата, возможных повреждениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее Собянин уже информировал об уничтожении четырёх беспилотников, направлявшихся к Москве. Позже он написал о ещё двух сбитых дронах. Таким образом, в отдельных сообщениях мэр рассказал о перехвате трёх групп воздушных целей.