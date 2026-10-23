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Опубликовано 23 октября, 14:12

Уже 8 дронов ВСУ пытались достать цели в Москве средь бела дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об отражении воздушной атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«ПВО Минобороны сбили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Сотрудники оперативных подразделений обследуют территории, куда могли упасть фрагменты сбитых аппаратов. Информации о конкретных местах перехвата, возможных повреждениях и пострадавших пока не поступало.

Попытка атаки 630 дронов на Москву стала одной из крупнейших с начала года
Попытка атаки 630 дронов на Москву стала одной из крупнейших с начала года

Ранее Собянин уже информировал об уничтожении четырёх беспилотников, направлявшихся к Москве. Позже он написал о ещё двух сбитых дронах. Таким образом, в отдельных сообщениях мэр рассказал о перехвате трёх групп воздушных целей.

Больше новостей об атаках беспилотников и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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