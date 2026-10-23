До 11 выросло число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве с начала суток

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом 23 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении от 13:53 мск.

Напомним, в 13:33 Собянин сообщал об уничтожении четырёх БПЛА, а утром мэр проинформировал, что пять дронов были нейтрализованы на подлёте к столице.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Москву в ночь на 23 октября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летели 155 дронов. Большую часть воздушных целей силы ПВО уничтожили на дальних рубежах.