ПВО уничтожила несколько реактивных воздушных целей над Воронежем
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Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько реактивных воздушных целей над Воронежем, обломки которых повредили хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
После падения фрагментов сбитых целей в пригороде загорелась сухая трава. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Кроме того, повреждения получили хозяйственные постройки на территории одного из садоводческих товариществ и несколько легковых автомобилей. Масштаб ущерба и количество сбитых целей пока не уточняются.
Глава региона призвал жителей не приближаться к обнаруженным обломкам. Он также напомнил о запрете на публикацию фотографий и видеозаписей последствий ударов и работы противовоздушной обороны.
Напомним, утром сообщалось об уничтожении 33 беспилотников над Воронежем и десятью районами Воронежской области. В результате падения обломков одного из БПЛА в областном центре оказались повреждены фасад многоквартирного дома и припаркованный легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.