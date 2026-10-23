ПВО уничтожила несколько реактивных воздушных целей над Воронежем

Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько реактивных воздушных целей над Воронежем, обломки которых повредили хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

После падения фрагментов сбитых целей в пригороде загорелась сухая трава. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Кроме того, повреждения получили хозяйственные постройки на территории одного из садоводческих товариществ и несколько легковых автомобилей. Масштаб ущерба и количество сбитых целей пока не уточняются.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обнаруженным обломкам. Он также напомнил о запрете на публикацию фотографий и видеозаписей последствий ударов и работы противовоздушной обороны.