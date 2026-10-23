ПВО России за неделю сбила семь ракет «Фламинго» и 5593 беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны за неделю сбили 5593 украинских беспилотника самолётного типа и семь дальнобойных крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, были перехвачены боеприпасы американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Такие данные 23 октября привело Министерство обороны России.

Согласно недельной сводке, основную часть уничтоженных воздушных целей составили беспилотники ВСУ. Помимо них, российские зенитчики отчитались о перехвате пяти управляемых авиационных бомб и трёх реактивных снарядов HIMARS американского производства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб», — говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны также обновило общую статистику уничтоженной украинской техники с начала специальной военной операции. По его информации, российские войска вывели из строя 268 828 беспилотников, 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

В ведомственном отчёте также указаны 31 363 боевые бронированные машины, 1792 установки реактивных систем залпового огня и 36 794 артиллерийских орудия и миномёта. Количество уничтоженной специальной военной автомобильной техники, по утверждению Минобороны, достигло 75 380 единиц.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 5695 беспилотников и четырёх ракет «Фламинго» за предыдущую неделю. В сводке от 16 октября Минобороны также заявляло о перехвате ракеты «Нептун», семи управляемых авиабомб и двух снарядов HIMARS.