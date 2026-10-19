Раскрыто тайное хранилище: В Киеве нанесён удар по депо с ракетами FP-5 «Фламинго» и частями FP-9

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли высокоточный удар по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, которую противник переоборудовал в военный арсенал. Целью атаки стало столичное локомотивное депо. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, на территории железнодорожного объекта украинские формирования организовали хранение и складирование крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Кроме того, на объекте находились компоненты и комплектующие, предназначенные для баллистических ракетных комплексов FP-9. Поражение депо позволило ликвидировать значительный запас ракетного вооружения ВСУ непосредственно в тыловом узле распределения.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении Минобороны об ударе по сухогрузу в 30 километрах к востоку от Одессы. По данным российской стороны, тот корабль также перевозил военные грузы и продукцию двойного назначения.