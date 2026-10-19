В Киеве атаковано предприятие «Химволокно», где делали детали для БПЛА ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный удар по военному производству непосредственно в черте украинской столицы. Целью атаки стало столичное предприятие ОАО «Химволокно». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что производственные мощности данного объекта были задействованы в изготовлении компонентов для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Поражение предприятия направлено на снижение возможностей украинского ВПК по сборке ударных дронов, применяемых для атак на дальние дистанции.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский дрон-перехватчик протаранил украинский БПЛА-носитель под Добропольем. 11 октября Минобороны опубликовало кадры уничтожения аппарата, который доставлял FPV-дроны к линии боевого соприкосновения и одновременно служил ретранслятором для управления ими.