Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября, 09:34

До Одессы не доплыл: Армия России нанесла точный удар по сухогрузу с военными поставками для ВСУ

Минобороны: В 130 км от Одессы нанесён удар по судну с военными грузами для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный удар по морскому сухогрузу, доставлявшему снабжение для украинских формирований. Инцидент произошёл в акватории Чёрного моря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, судно шло морским переходом и было поражено в 130 километрах к юго-западу от порта Одесса. На борту пораженного сухогруза находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для нужд Вооружённых сил Украины.

В министерстве не уточнили, какое именно вооружение применялось для атаки, однако подчеркнули, что доставка военного имущества морским путём для украинской армии была успешно сорвана.

Сухогруз с оружием для ВСУ уничтожен ударом РФ на подходе к порту Одессы
Сухогруз с оружием для ВСУ уничтожен ударом РФ на подходе к порту Одессы

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении Минобороны об ударе по сухогрузу в 30 километрах к востоку от Одессы. По данным российской стороны, тот корабль также перевозил военные грузы и продукцию двойного назначения.

Больше новостей о действиях российских военных и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar