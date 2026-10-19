До Одессы не доплыл: Армия России нанесла точный удар по сухогрузу с военными поставками для ВСУ

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный удар по морскому сухогрузу, доставлявшему снабжение для украинских формирований. Инцидент произошёл в акватории Чёрного моря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, судно шло морским переходом и было поражено в 130 километрах к юго-западу от порта Одесса. На борту пораженного сухогруза находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для нужд Вооружённых сил Украины.

В министерстве не уточнили, какое именно вооружение применялось для атаки, однако подчеркнули, что доставка военного имущества морским путём для украинской армии была успешно сорвана.

Ранее Life.ru рассказывал о сообщении Минобороны об ударе по сухогрузу в 30 километрах к востоку от Одессы. По данным российской стороны, тот корабль также перевозил военные грузы и продукцию двойного назначения.