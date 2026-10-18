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Опубликовано 18 октября, 17:33

Сухогруз с оружием для ВСУ уничтожен ударом РФ на подходе к порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные днём 18 октября поразили сухогруз в 50 километрах к юго-западу от порта Одесса. Как сообщили в Минобороны РФ, судно перевозило грузы военного и двойного назначения.

По данным ведомства, удар беспилотниками был нанесён во время морского перехода. В министерстве сообщили о продолжении атак на суда, которые привлекаются противником к доставке военных грузов на Украину.

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Ранее Life.ru рассказывал об утреннем сообщении Минобороны об ударе по сухогрузу в 30 километрах к востоку от Одессы. По данным российской стороны, тот корабль также перевозил военные грузы и продукцию двойного назначения.

Больше новостей о действиях российских военных и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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