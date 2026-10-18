Минобороны доложило о групповых ударах по «Новой почте» в Ровно и судну у Одессы

Российские военные нанесли удары по логистической инфраструктуре Украины и морским объектам, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 18 октября.

«Нанесены групповые удары БПЛА по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — докладывает МО.

Одной из заявленных целей стал логистический центр «Новой почты» в Ровно. По данным российской стороны, площадка служила узлом для хранения и распределения грузов двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Ещё один эпизод, о котором отчиталось Минобороны РФ, произошёл в Чёрном море. Примерно в 30 километрах к востоку от порта Одессы был поражён сухогруз с военными грузами и продукцией двойного назначения. Таким образом, заявленные цели охватывали сразу два направления снабжения — наземную логистику и морские перевозки.

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