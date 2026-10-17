Металлургический гигант «Запорожсталь» вновь разнесли ударами ВС РФ

Украинский металлургический гигант «Запорожсталь» вновь получил серьёзные повреждения после российского ракетного удара 17 октября. Пострадали энергетические объекты, транспортные коммуникации и доменное производство предприятия, принадлежащего группе компаний бизнесмена Рината Ахметова. О последствиях атаки сообщила пресс-служба холдинга «Метинвест».

Украинский металлургический гигант «Запорожсталь» вновь получил серьёзные повреждения. Фото © Telegram / «Метинвест»

Согласно заявлению компании, по территории промышленного комплекса выпустили шесть баллистических ракет. В результате разрушения затронули внутреннюю инфраструктуру, а также оборудование для выплавки чугуна. При этом обошлось без жертв и пострадавших.

По территории промышленного комплекса выпустили шесть баллистических ракет. Фото © Telegram / «Метинвест»

Нормальная работа комбината не восстановлена ещё после предыдущих ударов. С августа предприятие неоднократно подвергалось атакам, из-за чего производственные процессы пришлось остановить. Сотрудники продолжают разбирать завалы и заниматься ремонтом повреждённых мощностей.

Восстановление промышленного комплекса осложняется масштабами разрушений. Ранее в «Метинвесте» предупреждали, что даже после ремонта завод не сможет вернуться к прежней производительности. До остановки металлургическая отрасль обеспечивала Украине порядка 6,2 миллиарда долларов валютной выручки ежегодно, а налоговые перечисления самой «Запорожстали» достигали четырёх миллиардов гривен в год.

Ранее Life.ru сообщал о критических повреждениях «Запорожстали» после сентябрьской ракетной атаки. Тогда пострадали доменный и мартеновский цеха, энергетические сети и транспортная инфраструктура. В компании заявляли, что точно оценить масштабы разрушений пока невозможно.