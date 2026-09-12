На Украине заявили о критических повреждениях комбината «Запорожсталь»

Металлургический комбинат «Запорожсталь» третий раз за месяц получил повреждения, которые в холдинге «Метинвест» оценивают как критические.

По данным пресс-службы компании, повреждена производственная площадка: основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, сети предприятия и логистическая инфраструктура.

«Окончательно оценить масштабы разрушений невозможно, но предварительно мы определяем повреждения как критические», — приводит пресс-служба слова операционного директора «Метинвеста» Александра Мироненко.

В компании добавили, что комбинат ещё не возобновил работу после повреждений, полученных 11 и 27 августа.

Напомним, утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные высокоточным оружием поразили работающий в интересах украинского ВПК комбинат «Запорожсталь». Он явлется одним из основных поставщиков листового проката для защитных конструкций и брони для техники ВСУ, а также пластин для бронежилетов. Предприятие расположено в подконтрольном Киеву Запорожье и входит в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для Украины.