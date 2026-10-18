Дроны «Рубикона» сбили таранами летевшие в тыл украинские FP-2, «Лютый» и «Майя»

Российские военные перехватили крупные украинские беспилотники, которые направлялись вглубь территории страны. Расчёты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили воздушные цели с помощью FPV-дронов, применив тактику тарана.

Как сообщили в Минобороны, среди сбитых аппаратов оказались летевшие в тыл ударные беспилотники FP-2 и «Лютый», а также дрон-приманка «Майя».

FP-2 способен нести около 100 килограммов боевой нагрузки на расстояние до двух тысяч километров. Для «Лютого» заявлена дальность до тысячи километров при массе боевой части до 50 килограммов. «Майя» используется преимущественно как ложная воздушная цель, но может переносить до пяти килограммов взрывчатки.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский дрон-перехватчик протаранил украинский БПЛА-носитель под Добропольем. 11 октября Минобороны опубликовало кадры уничтожения аппарата, который доставлял FPV-дроны к линии боевого соприкосновения и одновременно служил ретранслятором для управления ими.