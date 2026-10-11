Российский дрон-перехватчик протаранил украинский БПЛА-носитель самолётного типа на Добропольском направлении. Кадры воздушного перехвата опубликовало Министерство обороны РФ.

Дрон-перехватчик ВС РФ протаранил БПЛА-носитель ВСУ под Добропольем. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, цель обнаружил расчёт дронов-перехватчиков группировки войск «Центр». После сближения российский беспилотник пошёл на таран и поразил аппарат в воздухе.

В Минобороны рассказали, что сбитый БПЛА выполнял сразу две задачи: доставлял FPV-дроны в район боевых действий и использовался в качестве воздушного ретранслятора для управления ими.

Ранее Life.ru сообщал, что российские беспилотники уничтожили шесть ретрансляторов ВСУ и склад наземных робототехнических комплексов на Добропольском направлении. По данным Минобороны, цели обнаружили операторы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии. Удар по ретрансляторам должен был затруднить работу украинских беспилотных систем на этом участке фронта.