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Опубликовано 11 октября, 20:02

Дрон-перехватчик ВС РФ протаранил БПЛА-носитель ВСУ под Добропольем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российский дрон-перехватчик протаранил украинский БПЛА-носитель самолётного типа на Добропольском направлении. Кадры воздушного перехвата опубликовало Министерство обороны РФ.

Дрон-перехватчик ВС РФ протаранил БПЛА-носитель ВСУ под Добропольем. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, цель обнаружил расчёт дронов-перехватчиков группировки войск «Центр». После сближения российский беспилотник пошёл на таран и поразил аппарат в воздухе.

В Минобороны рассказали, что сбитый БПЛА выполнял сразу две задачи: доставлял FPV-дроны в район боевых действий и использовался в качестве воздушного ретранслятора для управления ими.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские беспилотники уничтожили шесть ретрансляторов ВСУ и склад наземных робототехнических комплексов на Добропольском направлении. По данным Минобороны, цели обнаружили операторы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии. Удар по ретрансляторам должен был затруднить работу украинских беспилотных систем на этом участке фронта.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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