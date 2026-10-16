Добычей ВС РФ стали 4 ракеты «Фламинго», один «Нептун» и 5695 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 5695 украинских беспилотников самолётного типа и четыре дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго». Кроме того, расчёты ПВО перехватили американские снаряды HIMARS, авиабомбы и ракету «Нептун», сообщили в Минобороны России.

«Сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 5 695 БПЛА самолётного типа», — сообщили в военном ведомстве, передаёт ТАСС.

Минобороны также обновило общую статистику уничтоженной военной техники с начала специальной военной операции. По данным ведомства, российские войска ликвидировали 674 самолёта, 284 вертолёта и 263 235 беспилотников. В этот же перечень вошли 672 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, с начала СВО, согласно сводке, уничтожен 31 251 танк и другая боевая бронированная машина. Потери противника в реактивных системах залпового огня оцениваются в 1790 боевых машин. Российское оборонное ведомство также отчиталось об уничтожении 36 738 артиллерийских орудий и миномётов, а также 74 686 единиц специальной военной автомобильной техники.