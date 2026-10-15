За сутки системы ПВО сбили 342 дрона ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили четыре украинские ракеты «Фламинго» и 342 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что все четыре перехваченные ракеты относятся к дальнобойному типу «Фламинго».

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 17 ракет «Фламинго» и 7389 украинских беспилотников. Такие результаты работы российской ПВО Минобороны приводило за период со 2 по 9 октября. В недельную сводку также вошли 31 управляемая авиабомба и девять реактивных снарядов HIMARS.