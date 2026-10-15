Ракеты «Фламинго» и стая дронов летели на Рязань: Минобороны заявило об отражении атаки

Ранним утром 15 октября украинские формирования попытались парализовать работу крупного топливного предприятия в Рязани. С четырёх до семи часов воздушное пространство над рязанским регионом непрерывно сотрясали взрывы. Об этом рассказали в Минобороны.

Противник спланировал сложный налёт, сделав ставку на одновременный прорыв рубежей обороны с разных направлений. Враг рассчитывал перегрузить дежурные расчёты за счёт численного перевеса средств поражения.

Слаженное противодействие нападавшим оказали зенитные ракетные подразделения, экипажи перехватчиков, боевые вертолёты, а также расчеты мобильного прикрытия. Им удалось нейтрализовать четыре дальнобойные управляемые ракеты «Фламинго» и 69 беспилотных аппаратов самолётного типа.

Большая часть смертоносного железа сдетонировала в воздухе, не достигнув критических построек. Однако обломки одного из сбитых дронов рухнули в промышленном секторе, спровоцировав очаг открытого горения.

Локализацией пламени незамедлительно занялись дежурные бригады спасателей. В районе происшествия развернуты оперативные мероприятия по устранению нанесённого ущерба.

14 октября вице-премьер России Александр Новак заявил об атаках на два НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях. По его словам, эти данные поступили от Минэнерго и компаний. Украинская сторона позднее отрицала, что наносила удары по этим предприятиям.