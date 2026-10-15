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Опубликовано 15 октября, 09:31

В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате удара БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Рязанская область пережила масштабную атаку украинских беспилотников, продолжавшуюся с ночи до утра. Основной удар пришёлся по промышленному сектору: на территории Рязанского НПЗ вспыхнул пожар, а на соседнем объекте зафиксированы разрушения склада и повреждения автомобилей.

Люди, по предварительным сведениям, не пострадали. На атакованных площадках продолжают работу расчёты МЧС и спецслужбы, ведется подсчёт разрушений. Глава региона Павел Малков поблагодарил подразделения ПВО и мобильные группы, прикрывавшие небо над областью.

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Ранее уже слобщалось, что Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

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Оксана Попова
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