В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате удара БПЛА

Рязанская область пережила масштабную атаку украинских беспилотников, продолжавшуюся с ночи до утра. Основной удар пришёлся по промышленному сектору: на территории Рязанского НПЗ вспыхнул пожар, а на соседнем объекте зафиксированы разрушения склада и повреждения автомобилей.

Люди, по предварительным сведениям, не пострадали. На атакованных площадках продолжают работу расчёты МЧС и спецслужбы, ведется подсчёт разрушений. Глава региона Павел Малков поблагодарил подразделения ПВО и мобильные группы, прикрывавшие небо над областью.

Ранее уже слобщалось, что Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие.