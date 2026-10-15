Вражеские дроны не прошли: ПВО сбила 166 целей над российскими регионами

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны отразили масштабный налёт беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, были перехвачены и ликвидированы 166 БПЛА самолётного типа.

Атака затронула обширную территорию. Инциденты зафиксированы над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областями.

Помимо указанных регионов, под удар попали Московская область, Краснодарский край, а также Республика Крым.

Информации о разрушениях на земле или пострадавших на текущий момент не поступало. Системы противовоздушной защиты продолжают нести дежурство в усиленном режиме.

Ранее Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие.