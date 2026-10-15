Ночная атака ВСУ затронула четыре района Ростовской области, сбито более 20 БПЛА
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Минувшей ночью в четырёх районах Ростовской области уничтожили и подавили более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, дроны перехватывали в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.
На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Губернатор уточнил, что информация о возможных последствиях продолжает проверяться.
При этом беспилотная опасность в регионе сохранялась. Слюсарь призвал жителей учитывать действующие предупреждения.
Ранее Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Также гражданам посоветовали приготовить документы, необходимые лекарства, ценные вещи, небольшой запас воды и продуктов. По данным на момент публикации предупреждения, регион отражал атаку БПЛА.
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