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Регион
Опубликовано 15 октября, 07:12

Ночная атака ВСУ затронула четыре района Ростовской области, сбито более 20 БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью в четырёх районах Ростовской области уничтожили и подавили более 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны перехватывали в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

На момент публикации сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Губернатор уточнил, что информация о возможных последствиях продолжает проверяться.

При этом беспилотная опасность в регионе сохранялась. Слюсарь призвал жителей учитывать действующие предупреждения.

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Ранее Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие. Также гражданам посоветовали приготовить документы, необходимые лекарства, ценные вещи, небольшой запас воды и продуктов. По данным на момент публикации предупреждения, регион отражал атаку БПЛА.

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Алена Пенчугина
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